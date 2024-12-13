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Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
Два легионера
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Геннадий Буткевич анонсировал приобретение двух футболистов во время зимнего трансферного окна.
"Во втором круге будет тяжелый труд и маленькое усиление. Правый защитник сборной Албании [Анди Хадрой - прим.] и полузащитник сборной Израиля, - Офек Битон [о котором уже писали]", - сказал Буткевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Отметим, что на данный момент 25-летний Анди Хадрой защищает цвета албанского "Партизани". 25-летний Офек Битон сейчас выступает за иерусалимский "Хапоэль".
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