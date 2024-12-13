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Экс-защитник Днепра-1 рассказал, выплатил ли ему долги клуб

Премьер-лига

Футболист сказал всю правду

Экс-защитник Днепра-1 рассказал, выплатил ли ему долги клуб

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бывший защитник "Днепра-1" Сергей Горбунов рассказал, что руководство днепровского клуба до сих пор не погасило задолженность по зарплате перед ним.

- Что можете сказать о минувшем сезоне для "Днепра-1"?

- Мы играли, старались побеждать в каждом туре, но никто и подумать не мог, что все так печально закончится для "Днепра-1".

- Как разошлись с "Днепром-1", что можете вспомнить о последних неделях команды? Сколько в деньгах и месяцах клуб остался вам должен?

- Все новости передавали по телефону, писали в командный чат. Осталось 5 месяцев задолженности перед футболистами, в том числе и передо мной, - сказал Горбунов для издания Український футбол.

30-летний Горбунов выступал за "Днепр-1" с июля 2022 года. В составе команды он провел 28 матчей, в которых оформил три ассиста.

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Сергей Горбунов СК Днепр-1
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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