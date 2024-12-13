УПЛ. Ворскла – Левый Берег 0:1. Героем стал бразильский защитник

В Полтаве игрой между "Ворсклой" и "Левым Берегом" начался последний в 2024 году тур УПЛ. Напомним, что в первом круге полтавчане не оставили шансов киевлянам - 3:0.

Два матча подряд проиграла "Ворскла". Подопечные Максимова уступили "Ингульцу" и "Шахтеру". В обеих этих играх полтавчане провалили начало встречи и после этого было уже невозможно рассчитывать на положительный результат. А вот "Левый Берег" радует болельщиков в конце 2024 года. Сначала "аисты" сыграли вничью с "Оболонью", а в прошлом туре неожиданно выиграли в ЛНЗ – 3:1.

В "Ворскле" по сравнению с прошлым туром сегодня с первых минут вышли: Домолега, Ндукве, Ковталюк. Напомним, что основной голкипер Павел Исенко травмировался в игре с "Шахтером". У киевлян по сравнению с игрой против ЛНЗ сегодня вышел Шаповал.

От этого матча мы не ожидали большого количества моментов и голов. К сожалению, команды нас не смогли приятно удивить. Борьбы хватало, а вот с конструктивом ощущались ощутимые проблемы у соперников. Несомненно, непростые погодные условия не могли не влиять на характер встречи. Хозяева пытались больше играть вертикально, но проблем для защиты "Левого Берега" эти подачи не создавали. Киевляне больше сосредоточились на игре в защите, и им это удавалось. В конце тайма команды поочередно владели мячом, но работы у голкиперов вообще не было. Обидно было наблюдать за таким футболом, но имеем то, что имеем. 0:0 – логичный результат после первого тайма. На промерзшем поле комбинировать было непросто, но стоило играть активнее.

Из-за воздушной тревоги в Полтавской области второй тайм начался с опозданием в два часа. К сожалению, в таких реалиях мы все живем. Погодные условия и воздушная тревога не способствовали качественному матчу, но главное, что противостояние все же удалось доиграть.

За время этой вынужденной пошел снег, и условия для проведения матча стали еще более сложными. Футболисты во втором тайме играли на белом ковре. Никто не хотел рисковать. Казалось, что ничья устраивала обе команды. Футбола не было, а вот борьбы хватало.

В середине второго тайма довольно неожиданно гости вышли вперед. После передачи Сухоручка из пределов штрафной в ближний верхний угол пробил Сидней – 0:1. Во втором матче подряд забивает бразилец. Почти сразу после этого мог сравнивать счет Ндукве, но его удар парировал голкипер. Следует отдать должное подопечным Первака, которые играли максимально организованно и не прижимались к своим воротам.

Не было заметно за счет чего полтавчане могут сравнять счет. На 89-й минуте они могли забить после углового розыгрыша, но Скляр пробил мимо ворот. Игра так и завершилась победой "Левого Берега". Таким образом, вторая подряд победа "аистов". Киевляне по очкам догоняют "Ворсклу" и пока поднимаются на 12-е место.

Vbet Лига. 17-й тур

"Ворскла" - "Левый Берег" 0:1

Голы: Сидней (62)

"Ворскла": Домолега – Пердута, Гучек, Бацула, Крупский – Скляр, Павлюк, Кане, Челядин (Нестеренко, 46), Ндукве, Ковталюк (Иеде, 68)

"Левый Берег": Механив – Шаповал, Самар, Якымив, Астахов – Дедух, Косовский, Сидней, И. Когут (Галас, 83), Войцеховский, Сухоручко