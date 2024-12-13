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"Ротань играет в футбол будущего". Хавбек ЛНЗ положительно оценил работу тренера
Новатор украинского футбола
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян поделился своим мнением об "Александрии", а также сравнил главного тренера "желто-черных" Руслана Ротаня с его известным визави Роберто Де Дзерби.
"Это очень тренерская команда, которая выполняет то, что ей говорят и у них есть классные исполнители, поэтому они могут воплотить идеи главного тренера.
У Ротаня свежий взгляд и он играет в футбол будущего похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер", - сказал Авагимян.
Уже завтра, 14 декабря, ЛНЗ сыграет в гостях против "Александрии" в рамках УПЛ. Начало - в 13:00 по Киеву.
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