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"Ротань играет в футбол будущего". Хавбек ЛНЗ положительно оценил работу тренера

Премьер-лига

Новатор украинского футбола

"Ротань играет в футбол будущего". Хавбек ЛНЗ положительно оценил работу тренера

Фото: ФК Олександрія

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Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян поделился своим мнением об "Александрии", а также сравнил главного тренера "желто-черных" Руслана Ротаня с его известным визави Роберто Де Дзерби.

"Это очень тренерская команда, которая выполняет то, что ей говорят и у них есть классные исполнители, поэтому они могут воплотить идеи главного тренера.

У Ротаня свежий взгляд и он играет в футбол будущего похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер", - сказал Авагимян.

Уже завтра, 14 декабря, ЛНЗ сыграет в гостях против "Александрии" в рамках УПЛ. Начало - в 13:00 по Киеву.

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Руслан Ротань Роберто Де Дзерби ЛНЗ (Черкассы) Артур Авагимян
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1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kalina ua (Sumy)
13.12.2024 в 15:49
Артур, определись, как же Григорчук, или это уже пройденный этап, хочу к РПР,:
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Комментарии 1
avatar
Kalina ua (Sumy)
13.12.2024 в 15:49
Артур, определись, как же Григорчук, или это уже пройденный этап, хочу к РПР,:
Ответить
0
0

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