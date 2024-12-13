"Ротань играет в футбол будущего". Хавбек ЛНЗ положительно оценил работу тренера

Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян поделился своим мнением об "Александрии", а также сравнил главного тренера "желто-черных" Руслана Ротаня с его известным визави Роберто Де Дзерби.

"Это очень тренерская команда, которая выполняет то, что ей говорят и у них есть классные исполнители, поэтому они могут воплотить идеи главного тренера.

У Ротаня свежий взгляд и он играет в футбол будущего похож на Де Дзерби, наверное. Я считаю, что это очень классный тренер", - сказал Авагимян.