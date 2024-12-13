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Ворскла примет Левый Берег: стали известны стартовые составы команд

Премьер-лига

Начало - в 15:30

Ворскла примет Левый Берег: стали известны стартовые составы команд

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" будет принимать "Левый Берег" в стартовом матче 17-го тура УПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

"Ворскла": Домолега, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Кане, Ндукве, Ковталюк,

Запасные: Ермолов, Кулаковский, Островский, Корниенко, Нестеренко, Черноморец, Иеде.

"Левый берег": Механив, Астахов, Самар, Якимов, Сидней, Шаповал, Дедух, Косовский, Когут И, Войцеховский, Сухоручко,

Запасные: Фастов, Дударенко, Семенов, Швец, Спиваков, Приходько, Галас, Непейпиев, Кобзарь.

Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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