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Ворскла примет Левый Берег: стали известны стартовые составы команд
Начало - в 15:30
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" будет принимать "Левый Берег" в стартовом матче 17-го тура УПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
"Ворскла": Домолега, Пердута, Гучек, Бацула, Крупский, Челядин, Скляр, Павлюк, Кане, Ндукве, Ковталюк,
Запасные: Ермолов, Кулаковский, Островский, Корниенко, Нестеренко, Черноморец, Иеде.
"Левый берег": Механив, Астахов, Самар, Якимов, Сидней, Шаповал, Дедух, Косовский, Когут И, Войцеховский, Сухоручко,
Запасные: Фастов, Дударенко, Семенов, Швец, Спиваков, Приходько, Галас, Непейпиев, Кобзарь.
Матч начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
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