Бывший игрок Шахтера и Днепра-1 запустил свой YouTube-канал о рыбалке

Украинский футболист Сергей Горбунов, который находится без клуба после исчезновения "Днепра-1", рассказал, чем занимается сейчас.

"Сейчас нахожусь в Киеве, тренируюсь и готовлюсь к новым вызовам. Запустил YouTube-канал о рыбалке, ведь это мое любимое занятие.

Итак, мое расписание такое: если не на тренировке, то на рыбалке.

Веду YouTube и TikTok, поэтому приглашаю всех на канал", - рассказал Горбунов в интервью изданию Український футбол.