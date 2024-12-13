Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок Шахтера и Днепра-1 запустил свой YouTube-канал о рыбалке
Футболист с лета находится без клуба
Фото: СК Дніпро-1
Украинский футболист Сергей Горбунов, который находится без клуба после исчезновения "Днепра-1", рассказал, чем занимается сейчас.
"Сейчас нахожусь в Киеве, тренируюсь и готовлюсь к новым вызовам. Запустил YouTube-канал о рыбалке, ведь это мое любимое занятие.
Итак, мое расписание такое: если не на тренировке, то на рыбалке.
Веду YouTube и TikTok, поэтому приглашаю всех на канал", - рассказал Горбунов в интервью изданию Український футбол.
Напомним, Горбунов родом из Мариуполя, воспитанник ДЮСШ "Ильичевец". Успел поиграть за "Днепр-2", "Шахтер-2", "Мариуполь", "Металлист", "Карпаты" и "Днепр-1".
Ранее Горбунов рассказал, выплатил ли ему долги "Днепр-1".
Популярное сейчас
- Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
- Украина узнает соперников. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьёвки отбора на ЧМ-2026
- "Что осталось от Динамо?" Сабо прокомментировал фиаско киевского клуба в еврокубках
- Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку