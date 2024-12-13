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Бывший игрок Шахтера и Днепра-1 запустил свой YouTube-канал о рыбалке

Премьер-лига

Футболист с лета находится без клуба

Бывший игрок Шахтера и Днепра-1 запустил свой YouTube-канал о рыбалке

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Украинский футболист Сергей Горбунов, который находится без клуба после исчезновения "Днепра-1", рассказал, чем занимается сейчас.

"Сейчас нахожусь в Киеве, тренируюсь и готовлюсь к новым вызовам. Запустил YouTube-канал о рыбалке, ведь это мое любимое занятие.

Итак, мое расписание такое: если не на тренировке, то на рыбалке.

Веду YouTube и TikTok, поэтому приглашаю всех на канал", - рассказал Горбунов в интервью изданию Український футбол.

Напомним, Горбунов родом из Мариуполя, воспитанник ДЮСШ "Ильичевец". Успел поиграть за "Днепр-2", "Шахтер-2", "Мариуполь", "Металлист", "Карпаты" и "Днепр-1".

Ранее Горбунов рассказал, выплатил ли ему долги "Днепр-1".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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