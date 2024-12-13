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Первый тайм матча Ворскла - Левый Берег завершился воздушной тревогой
Второй тайм начнется в задержкой
Коллаж UA-Футбол
Календарь 17-го тура
Первый тайм прошел без голов, а за 15 секунд до окончания уже компенсированного времени, прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Второй тайм начнется после отбоя.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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