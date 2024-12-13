Президент Полесья подтвердил интерес к лидеру команды из Европы

Президент " Полесья " Геннадий Буткевич подтвердил, что один из лидеров команды Алексей Гуцуляк имеет предложение от европейского клуба.

"Гуцуляк – наш лучший трансфер? Да. Мы делали тесты, и у него лучшие показатели в таких категориях как ментальность и психологическая устойчивость. Не только физические данные. Единственный футболист, у которого "все зеленое". Это футболист высочайшего уровня. Когда он пойдет в Европу, то хорошо себя проявит.

Уже есть предложение. Мы еще с ним не общались об этом, но будем. Уверен, что когда мы будем в еврокубках, его увидят другие клубы, и он достоин играть в грандах европейского футбола.

Уйдет ли он зимой? Нет, но если он мне скажет, что хочет уйти - я не буду его держать", - сказал Буткевич.