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Президент Полесья подтвердил интерес к лидеру команды из Европы

Премьер-лига
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Естественно, речь идет о Гуцуляке

Президент Полесья подтвердил интерес к лидеру команды из Европы

polissyafc.com

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Президент "Полесья" Геннадий Буткевич подтвердил, что один из лидеров команды Алексей Гуцуляк имеет предложение от европейского клуба.

"Гуцуляк – наш лучший трансфер? Да. Мы делали тесты, и у него лучшие показатели в таких категориях как ментальность и психологическая устойчивость. Не только физические данные. Единственный футболист, у которого "все зеленое". Это футболист высочайшего уровня. Когда он пойдет в Европу, то хорошо себя проявит.

Уже есть предложение. Мы еще с ним не общались об этом, но будем. Уверен, что когда мы будем в еврокубках, его увидят другие клубы, и он достоин играть в грандах европейского футбола.

Уйдет ли он зимой? Нет, но если он мне скажет, что хочет уйти - я не буду его держать", - сказал Буткевич.

Напомним, что недавно была информация, что житомирский клуб получил предложение по Гуцуляку от неназванного клуба уровня еврокубков, но не из топ-5 чемпионатов. Ориентировочная сумма предложения - примерно 4 миллиона евро.

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Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Геннадий Буткевич
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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