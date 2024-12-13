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Президент Полесья подтвердил интерес к лидеру команды из Европы
Естественно, речь идет о Гуцуляке
polissyafc.com
Президент "
"Гуцуляк – наш лучший трансфер? Да. Мы делали тесты, и у него лучшие показатели в таких категориях как ментальность и психологическая устойчивость. Не только физические данные. Единственный футболист, у которого "все зеленое". Это футболист высочайшего уровня. Когда он пойдет в Европу, то хорошо себя проявит.
Уже есть предложение. Мы еще с ним не общались об этом, но будем. Уверен, что когда мы будем в еврокубках, его увидят другие клубы, и он достоин играть в грандах европейского футбола.
Уйдет ли он зимой? Нет, но если он мне скажет, что хочет уйти - я не буду его держать", - сказал Буткевич.
Напомним, что недавно была информация, что житомирский клуб получил предложение по Гуцуляку от неназванного клуба уровня еврокубков, но не из топ-5 чемпионатов. Ориентировочная сумма предложения - примерно 4 миллиона евро.
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