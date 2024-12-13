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По снежку. Ворскла и Левый Берег возобновили матч после воздушной тревоги
Второй тайм матча начался
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Календарь 17-го тура УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором "Ворскла" принимает "Левый Берег".
Первый тайм прошел без голов, а за 15 секунд до окончания уже компенсированного времени, прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Второй тайм начался с серьезной задержкой, но все-таки начался – игра продолжилась в 18:15.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ворскла" - "Левый Берег".
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