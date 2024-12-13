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Левый Берег открыл счет в матче с Ворсклой. Сидней забил во втором матче подряд. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне вышли вперед

Левый Берег открыл счет в матче с Ворсклой. Сидней забил во втором матче подряд. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 17-го тура УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором "Ворскла" принимает "Левый Берег".

Первый тайм прошел без голов, а второй начался с серьезной задержкой из-за воздушной тревоги.

Тем не менее, в середине второго тайма гости сумели выйти вперед – на 63-й минуте Сиднея вывели в отличную зону и бразилец забил. Во втором матче подряд.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Ворскла" - "Левый Берег".

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