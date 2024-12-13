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"Клубы УПЛ тратят большие деньги на судейство", - президент Полесья назвал сумму взносов
Геннадий Буткевич рассказал, почему в Полесье недовольны судейством
Фото: ФК Полісся
Президент "
- Вы несколько раз как клуб поднимали вопросы судейства в течение этой осени. Охарактеризуйте в целом то, что вы увидели в украинском судействе. Не только на тему "Полесья".
– Мы же говорим через призму "Полесья". Но жеребьевка судей должна была быть? Ее нет. Я с Андреем Николаевичем Шевченко в очень хороших отношениях, но я никогда даже не думал, чтобы говорить ему "Помогите выиграть".
Мы тратим большие деньги на судейство тоже. Я не помню, наверное, 7,5 миллиона гривен каждая команда передает взнос для организации судейства. Я хочу, чтобы оно было по-честному.
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