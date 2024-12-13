  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Клубы УПЛ тратят большие деньги на судейство", - президент Полесья назвал сумму взносов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Клубы УПЛ тратят большие деньги на судейство", - президент Полесья назвал сумму взносов

Премьер-лига
Обновлено

Геннадий Буткевич рассказал, почему в Полесье недовольны судейством

"Клубы УПЛ тратят большие деньги на судейство", - президент Полесья назвал сумму взносов

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич высказался о судействе в Премьер-Лиге.

- Вы несколько раз как клуб поднимали вопросы судейства в течение этой осени. Охарактеризуйте в целом то, что вы увидели в украинском судействе. Не только на тему "Полесья".

– Мы же говорим через призму "Полесья". Но жеребьевка судей должна была быть? Ее нет. Я с Андреем Николаевичем Шевченко в очень хороших отношениях, но я никогда даже не думал, чтобы говорить ему "Помогите выиграть".

Мы тратим большие деньги на судейство тоже. Я не помню, наверное, 7,5 миллиона гривен каждая команда передает взнос для организации судейства. Я хочу, чтобы оно было по-честному.

По теме
yellow-arrow
Левый Берег обходит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Тренер Левого Берега: Больше часа сидели из-за тревоги, раздевалка не очень теплая
yellow-arrow
Ингулец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости