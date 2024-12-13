"Клубы УПЛ тратят большие деньги на судейство", - президент Полесья назвал сумму взносов

Президент " Полесья " Геннадий Буткевич высказался о судействе в Премьер-Лиге.

- Вы несколько раз как клуб поднимали вопросы судейства в течение этой осени. Охарактеризуйте в целом то, что вы увидели в украинском судействе. Не только на тему "Полесья".

– Мы же говорим через призму "Полесья". Но жеребьевка судей должна была быть? Ее нет. Я с Андреем Николаевичем Шевченко в очень хороших отношениях, но я никогда даже не думал, чтобы говорить ему "Помогите выиграть".

Мы тратим большие деньги на судейство тоже. Я не помню, наверное, 7,5 миллиона гривен каждая команда передает взнос для организации судейства. Я хочу, чтобы оно было по-честному.