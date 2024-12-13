Себальос официально покинул Динамо и уже нашел клуб в МЛС, который интересуется Крупским

Колумбийский защитник " Динамо " Брайан Себальйос официально покинул киевский клуб. Об этом сообщила пресс-служба киевлян.

"Динамо" решило не пользоваться опцией выкупа контракта футболиста, и стороны договорились досрочно разорвать арендное соглашение.

Интересно, что колумбиец уже нашел новый клуб за океаном.

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О подписании игрока сообщил клуб МЛС "Нью-Ингленд Революшн", который подписал с 23-летним игроком контракт на 3 года. Именно в эту команду сватают защитника "Ворсклы" Илью Крупского.

Ну и отметим, что Себальос из-за травм так и не заиграл за "Динамо". Он присоединился к команде этим летом и с того момента провел за киевлян 4 матча, забив 1 гол.