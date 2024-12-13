Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: КДК вынес наказания игрокам и тренеру Черноморца за скандальный матч с Александрией
Дисквалификации и штрафы
fco.com.ua
КДК УАФ рассмотрел материалы по удалениям игроков "
Богдан Бутко за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча получил 3 матча дисквалификации, из которых 1 – условно, с испытательным сроком в 1 год.
Иван Петряк за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча получил 3 полных матча дисквалификации.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич (за некорректное, неспортивное поведение во время матча), который после второго удаления в своей команде выскочил на поле и хотел забрать команду с поля, получил штраф в размере 25 тысяч гривен.
Напомним, что оба игрока были удалены еще в первом тайме матча.
Популярное сейчас
- Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
- Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
- Бойкот? В Динамо назвали причину короткой пресс-конференции Шовковского после провала в ЛЕ
- "Каждая футболка, за них нужно платить", - Калюжный рассказал, почему не раздает фанатам футболки
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку