Официально: КДК вынес наказания игрокам и тренеру Черноморца за скандальный матч с Александрией

КДК УАФ рассмотрел материалы по удалениям игроков " Черноморца " в матче 15-го тура УПЛ с "Александрией" (0:3) и вынес свое решение.

Богдан Бутко за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча получил 3 матча дисквалификации, из которых 1 – условно, с испытательным сроком в 1 год.

Иван Петряк за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес арбитра матча получил 3 полных матча дисквалификации.

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Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич (за некорректное, неспортивное поведение во время матча), который после второго удаления в своей команде выскочил на поле и хотел забрать команду с поля, получил штраф в размере 25 тысяч гривен.

Напомним, что оба игрока были удалены еще в первом тайме матча.