Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Последний аккорд перед новогодним отпуском. Подопечным Владена Бартуловича нужно набирать обороты и закрепляться в верхней части турнирной таблицы УПЛ. В свою очередь, команде Александра Бабича также жизненно необходимо добывать зачетные баллы - "моряков" от зоны вылета отделяет лишь одно очко...

Примечательно, что на данный момент в очных встречах между "Зарей" и "Черноморцем" абсолютный паритет - по 26 побед у каждой из сторон.

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Поединок 17-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Черноморец" состоится в субботу, 14-го декабря 2024-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).