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Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Анатолій Спиця / UA-Футбол

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Последний аккорд перед новогодним отпуском. Подопечным Владена Бартуловича нужно набирать обороты и закрепляться в верхней части турнирной таблицы УПЛ. В свою очередь, команде Александра Бабича также жизненно необходимо добывать зачетные баллы - "моряков" от зоны вылета отделяет лишь одно очко...

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Примечательно, что на данный момент в очных встречах между "Зарей" и "Черноморцем" абсолютный паритет - по 26 побед у каждой из сторон.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 17-го тура УПЛ сезона 2024/2025 Зоря"Заря" - "Черноморец" Чорноморець состоится в субботу, 14-го декабря 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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