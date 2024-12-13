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Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця / UA-Футбол
Последний аккорд перед новогодним отпуском. Подопечным Владена Бартуловича нужно набирать обороты и закрепляться в верхней части турнирной таблицы УПЛ. В свою очередь, команде Александра Бабича также жизненно необходимо добывать зачетные баллы - "моряков" от зоны вылета отделяет лишь одно очко...
Примечательно, что на данный момент в очных встречах между "Зарей" и "Черноморцем" абсолютный паритет - по 26 побед у каждой из сторон.
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Поединок 17-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Заря" - "Черноморец" состоится в субботу, 14-го декабря 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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