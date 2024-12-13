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Тренер Левого Берега: Больше часа сидели из-за тревоги, раздевалка не очень теплая

Премьер-лига
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Виталий Первак - о матче с Ворсклой

Тренер Левого Берега: Больше часа сидели из-за тревоги, раздевалка не очень теплая

Фото - Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак высказался о выездном матче 17-го тура УПЛ, в котором его команда обыграла "Ворсклу" (1:0).

"Наконец-то у нас был правильный последний пас и мы гол забили. Это радует.

Мы над этим всегда работаем, каждую неделю. Но все равно нужно терпение, терпение, терпение. Команда перестроилась немного и даже в игре с "Оболонью" не было того, что мы хотели, а из ЛНЗ было более-менее то, что мы хотели. И сегодня тоже самое.

Хотя сегодня был столь зимний снежный футбол. Поле замерзшее, но оно одинаково для двух команд. Где-то мы сыграли в обороне правильно, дисциплинированно отыграли и нашли свой шанс, забили гол.

Как оказалось, остановка из-за тревоги положительно повлияла на нас. Больше часа сидели, раздевалка не очень теплая, но ребята собрались и продолжили в том же духе играть второй тайм", – сказал Первак.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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