Ингулец - Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В рамках 17-го тура УПЛ свой матч проведут петровский "Ингулец" и ковалевский "Колос". В первом круге команды расписали нулевую ничью.

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Поединок состоится в воскресенье, 15 декабря, на стадионе "Колос" в Ковалевке. Начало – в 13:00. Прямую трансляцию можно просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports.



