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Экс-игрока сборной Украины "бусифицировали" на Закарпатье, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Об этом пишет журналист Игорь Бурбас

Экс-игрока сборной Украины "бусифицировали" на Закарпатье, - источник

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-игрока сборной Украины Игоря Харатина "бусифицировали" представители ТЦК.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист сегодня на блок-посту возле города Тячев Закарпатской области был задержан представителями ТЦК.

Говорят, футболист находился в автомобиле вместе со своей семьей.

В ситуацию сейчас вмешался ФК "Колос", который летом решением главного тренера перевел хавбека во вторую команду и тем самым, вероятно, лишил бронирования.

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Напомним, что Харатин в свое время провел 4 матча за национальную сборную Украины.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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