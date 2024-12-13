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Экс-игрока сборной Украины "бусифицировали" на Закарпатье, - источник
Об этом пишет журналист Игорь Бурбас
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-игрока сборной Украины Игоря Харатина "бусифицировали" представители ТЦК.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболист сегодня на блок-посту возле города Тячев Закарпатской области был задержан представителями ТЦК.
Говорят, футболист находился в автомобиле вместе со своей семьей.
В ситуацию сейчас вмешался
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Напомним, что Харатин в свое время провел 4 матча за национальную сборную Украины.
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