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Президент Левого Берега анонсировал "значительные изменения" в начале следующего года
Николай Лавренко - о матче с Ворсклой, и не только
Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен
Президент "Левого Берега" Николай Лавренко прокомментировал
"Мы ехали и было непонятно, какие будут условия. Но мы настраивали команду на последний тур в этом году. Соответственно, после того, что мы смогли перейти по характеру своему и сыграли уверенно домашнюю последнюю игру.
Когда УАФ определила, что будет турнир четырех, я собрал этих футболистов и сказал: "Знаете, возможно, в вашей жизни никогда не появится предложения играть в УПЛ. У вас есть шанс, и только вы можете определить свою судьбу, учитывая, что вы сможете дать себе возможность себя проявить".
И они выиграли этот турнир. У меня моральная ответственность – я им сказал, что они будут играть дальше, как минимум, первый круг. А потом уже определится, насколько каждый сможет себя проявить, насколько найдет себя в УПЛ и дальше может себя проявить на уровне этого футбола.
Я их поблагодарил за то, что многие футболисты смогли себя найти и дать толчок, потому что показали характер, волю, а где-то и мастерство. Сегодня были только характер и воля, мастерства было мало – погодные условия не давали никому играть.
Мы проанализировали и будут существенные изменения в "Левом Берегу". Все их увидят уже в начале следующего года. Мы понимаем, где есть проблемы", – сказал Лавренко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" идет тринадцатым в таблице УПЛ.
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