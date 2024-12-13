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Президент Левого Берега анонсировал "значительные изменения" в начале следующего года

Премьер-лига
Обновлено

Николай Лавренко - о матче с Ворсклой, и не только

Президент Левого Берега анонсировал "значительные изменения" в начале следующего года

Фото: ФК Левый Берег / Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Левого Берега" Николай Лавренко прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура УПЛ над "Ворсклой" (1:0) и проанализировал осеннюю часть сезона.

"Мы ехали и было непонятно, какие будут условия. Но мы настраивали команду на последний тур в этом году. Соответственно, после того, что мы смогли перейти по характеру своему и сыграли уверенно домашнюю последнюю игру.

Когда УАФ определила, что будет турнир четырех, я собрал этих футболистов и сказал: "Знаете, возможно, в вашей жизни никогда не появится предложения играть в УПЛ. У вас есть шанс, и только вы можете определить свою судьбу, учитывая, что вы сможете дать себе возможность себя проявить".

И они выиграли этот турнир. У меня моральная ответственность – я им сказал, что они будут играть дальше, как минимум, первый круг. А потом уже определится, насколько каждый сможет себя проявить, насколько найдет себя в УПЛ и дальше может себя проявить на уровне этого футбола.

Я их поблагодарил за то, что многие футболисты смогли себя найти и дать толчок, потому что показали характер, волю, а где-то и мастерство. Сегодня были только характер и воля, мастерства было мало – погодные условия не давали никому играть.

Мы проанализировали и будут существенные изменения в "Левом Берегу". Все их увидят уже в начале следующего года. Мы понимаем, где есть проблемы", – сказал Лавренко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Левый Берег" идет тринадцатым в таблице УПЛ.

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Ворскла (Полтава) Николай Лавренко Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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