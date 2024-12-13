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Кривбасс – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Кривбасс – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и львовскими "Карпатами".

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Обе команды преследуют цели в верхней части турнирной таблицы. Коллектив Вернидуба вплотную подбирается к топам, а банда Лупашко, хоть и чередует поражения с победами, но все равно дышит в спину тому же "Кривбассу". Классический матч на три исхода? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 декабря – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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