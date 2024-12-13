  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Заря – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем".

Читайте такжеЗаря - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.12.2024

"Заря" плотно обосновалась в середине турнирной таблицы, в то время как "Черноморец" продолжает находиться в опасной зоне. Одна осечка – как для луганчан, так и для одесситов – способна в моменте заметно ухудшить позиции либо первой, либо второй команды соответственно. Нас ждет боевая ничья? Или же победа "Черноморца" с привкусом сенсации? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

По теме
yellow-arrow
КДК на два матча отстранил игрока Полесья и оштрафовал на 20 тысяч Колос
yellow-arrow
Полесье – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
yellow-arrow
Кривбасс – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости