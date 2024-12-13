Заря – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем".

"Заря" плотно обосновалась в середине турнирной таблицы, в то время как "Черноморец" продолжает находиться в опасной зоне. Одна осечка – как для луганчан, так и для одесситов – способна в моменте заметно ухудшить позиции либо первой, либо второй команды соответственно. Нас ждет боевая ничья? Или же победа "Черноморца" с привкусом сенсации? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк