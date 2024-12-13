Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
УПЛ
UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между луганской "Зарей" и одесским "Черноморцем".
"Заря" плотно обосновалась в середине турнирной таблицы, в то время как "Черноморец" продолжает находиться в опасной зоне. Одна осечка – как для луганчан, так и для одесситов – способна в моменте заметно ухудшить позиции либо первой, либо второй команды соответственно. Нас ждет боевая ничья? Или же победа "Черноморца" с привкусом сенсации? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 14 декабря – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
Популярное сейчас
- Левый Берег обходит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Песков: РФ хочет не временно перемирия, а полноценного мира на базе "стамбульских договоренностей"
- Стали известны результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026 - полный список групп
- Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО