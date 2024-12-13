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Полесье – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Полесье – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ

ФК Полісся

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 17-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и донецким "Шахтером".

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Предпоследний матч Украинской Премьер-лиги в 2024 году. В понедельник еще сыграет "Динамо" с "Вересом", и на этом прощаемся с любимым чемпионатом до февраля. Именно встречу "Полесья" с "Шахтером" можно назвать центральной в туре. Если победят "горняки", то решат важную локальную задачу в соревновании. Если же выиграют "волки", то привнесут некий элемент интриги в наш турнир. Обо все узнаем уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 15 декабря – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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