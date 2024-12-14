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КДК на два матча отстранил игрока Полесья и оштрафовал на 20 тысяч Колос

Премьер-лига

"Плюшки" от КДК

КДК на два матча отстранил игрока Полесья и оштрафовал на 20 тысяч Колос

instagram.com/fckoloskovalivka

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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ 13 декабря принял ряд решений.

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Так, рассмотрев материалы по удалению игрока "Полесья" Венделла в матче 16-го тура УПЛ с "Рухом", принял решение дисквалифицировать игрока на два матча (за серьезное игровое нарушение).

Также КДК оштрафовал на 20 тысяч гривен "Колос" за превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе в матче 15-го тура с "Динамо". У ковалевского клуба это повторное такое нарушение требований безопасности.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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