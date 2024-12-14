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Первак: Под конец годового цикла мы начали показывать то, к чему и шли
Наставник столичной команды – о второй подряд победе
Фото: ФК Лівий Берег
Тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал викторию над "Ворсклой" (1:0).
“Нам повезло, что раньше тревоги обходили нас стороной. Что касается поля, то мы ждали по прогнозам оттепели, но за ночь все замерзло. Пришлось вносить коррективы, максимально упростить игру. Главной задачей было ничего не придумать у своих ворот, не привезти себе. А все остальное уже сделать футболисты, которые услышали нас и сделали, что мы от них просили”.
“Когда играешь против хорошей амбициозной команды с хорошим тренерским штабом, и выигрываешь, еще и на выезде – всегда приятно. Тем более для нашей простой трудолюбивой команды, которая звезд с неба не хватает. И уже к концу годового цикла мы начали показывать то, к чему и шли”, – отметил Первак.
"Аисты" поднялись на 12-е место (16 очков).
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