Ассистент Максимова: Проиграли не случайно. Как и с Ингульцом. Пока не способны что-то сделать. Все очень плохо

Помощник главного наставника Сергей Ревут ответил на вопросы журналистов.

“Проиграли неслучайно. Как и с "Ингульцом", когда быстрый мяч пропустили, нервозность пошла. Думали, что это не везет… Пока мы не в состоянии что-то сделать. И характера не проявили, и мастерства не хватает. Проиграли борьбу, подборы. Погода для всех была одинаковая. Был импульс в первых играх, как пришли [речь идет о тренерском штабе – прим.]. Трудно сказать, почему так”.

“Вроде и настрой есть, но борьбу проигрываем, а в осенне-зимнем футболе это главное и за каждый мяч нужно биться. Этого нет. Нужно было постоянно загружать мяч, бить по воротам, но установки бить не было. Несколько раз ударили головой – не попали. На сегодняшний день все очень плохо. Команда неуверенно выходит. Надо больше работать, на сборах что-то менять”, – сказал тренер.