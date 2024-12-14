Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассистент Максимова: Проиграли не случайно. Как и с Ингульцом. Пока не способны что-то сделать. Все очень плохо
В тренерском штабе полтавской команды понимают сложность ситуации
Фото - Ворскла
Помощник главного наставника Сергей Ревут ответил на вопросы журналистов.
“Проиграли неслучайно. Как и с "Ингульцом", когда быстрый мяч пропустили, нервозность пошла. Думали, что это не везет… Пока мы не в состоянии что-то сделать. И характера не проявили, и мастерства не хватает. Проиграли борьбу, подборы. Погода для всех была одинаковая. Был импульс в первых играх, как пришли [речь идет о тренерском штабе – прим.]. Трудно сказать, почему так”.
“Вроде и настрой есть, но борьбу проигрываем, а в осенне-зимнем футболе это главное и за каждый мяч нужно биться. Этого нет. Нужно было постоянно загружать мяч, бить по воротам, но установки бить не было. Несколько раз ударили головой – не попали. На сегодняшний день все очень плохо. Команда неуверенно выходит. Надо больше работать, на сборах что-то менять”, – сказал тренер.
"Ворскла" потерпела третье поражение подряд.
Популярное сейчас
- Левый Берег обходит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Экс-игрока сборной Украины "бусифицировали" на Закарпатье, - источник
- Песков: РФ хочет не временно перемирия, а полноценного мира на базе "стамбульских договоренностей"
- Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку