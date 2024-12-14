Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем

Виктор Вацко удивлен, как арбитры по-разному могут интерпретировать почти одинаковые ситуации. Комментатор вспомнил моменты в поединках "моряков" с "Кривбассом", "Александрией" и "Полесьем".

Журналист отмечает, что судьи вроде бы руководствуются правилами, но итоговые решения не всегда справедливы. Если "черно-синие" фолят, то все согласно рекомендациям, а вот соперники, претендующие на высокие места, имеют более широкие возможности в плане борьбы за мяч.

В последнем матче 2024 года "Черноморец" сыграет против "Зари" на выезде.

