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Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем

Премьер-лига
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Журналист сравнил похожие эпизоды трех встреч с участием одесситов

Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем

Скриншот: ТК Футбол

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Виктор Вацко удивлен, как арбитры по-разному могут интерпретировать почти одинаковые ситуации. Комментатор вспомнил моменты в поединках "моряков" с "Кривбассом", "Александрией" и "Полесьем".

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Журналист отмечает, что судьи вроде бы руководствуются правилами, но итоговые решения не всегда справедливы. Если "черно-синие" фолят, то все согласно рекомендациям, а вот соперники, претендующие на высокие места, имеют более широкие возможности в плане борьбы за мяч.

В последнем матче 2024 года "Черноморец" сыграет против "Зари" на выезде.

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Виктор Вацко Черноморец (Одесса)
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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