Первак: Хочется большей конкуренции. Будет больше времени, чтобы подумать над трансферами

Наставник "аистов" Виталий Первак подвел итоги футбольного года для клуба.

“2024 год был очень насыщенным событиями для нас. Мы окончили весеннюю часть сезона, готовились к Первой лиге. Что касается "Турнира четырех", то после победы над "Металлистом 1925" проигрывать "Минаю" не имели права – ведь уровень этих соперников несколько разный. А уже перед матчами в УПЛ общались с президентом достаточно, говорили и футболистам, чтобы они на новом уровне играли в свой футбол, ведь заслуживают этого”.

“Возможно, мы не всегда показывали зрелищный футбол, но мы всегда хотели порадовать болельщиков результатом. Но я и сейчас убежден, что мы заслуживали большего. Конечно, в дальнейшем хочется большей конкуренции. Теперь будет больше времени, чтобы подумать над трансферами. Но не думаю, что будут радикальные перемены. Будем фокусироваться в основном на украинских футболистах”, – подчеркнул специалист.

"Левый Берег" набрал 7 очков в последних трех матчах и поднялся на 12-ю строчку (16 баллов).