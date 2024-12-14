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Первак: Хочется большей конкуренции. Будет больше времени, чтобы подумать над трансферами
Тренер столичного коллектива – об историческом выходе в элиту и планах
Фото: fcnyva.com
Наставник "аистов" Виталий Первак подвел итоги футбольного года для клуба.
“2024 год был очень насыщенным событиями для нас. Мы окончили весеннюю часть сезона, готовились к Первой лиге. Что касается "Турнира четырех", то после победы над "Металлистом 1925" проигрывать "Минаю" не имели права – ведь уровень этих соперников несколько разный. А уже перед матчами в УПЛ общались с президентом достаточно, говорили и футболистам, чтобы они на новом уровне играли в свой футбол, ведь заслуживают этого”.
“Возможно, мы не всегда показывали зрелищный футбол, но мы всегда хотели порадовать болельщиков результатом. Но я и сейчас убежден, что мы заслуживали большего. Конечно, в дальнейшем хочется большей конкуренции. Теперь будет больше времени, чтобы подумать над трансферами. Но не думаю, что будут радикальные перемены. Будем фокусироваться в основном на украинских футболистах”, – подчеркнул специалист.
"Левый Берег" набрал 7 очков в последних трех матчах и поднялся на 12-ю строчку (16 баллов).
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