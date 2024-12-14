Тренер Кривбасса - о результатах команда в текущем сезоне: Здесь нет никаких секретов

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился своими мыслями о результатах криворожской команды в этом сезоне.

Как можете оценить текущее положение дел в "Кривбассе", в частности место в турнирной таблице?

Я считаю, что сейчас мы находимся на том месте, на которое заслуживаем, потому что старт выдался не очень удачным, но в течение чемпионата мы начали наверстывать упущенное, особенно в последних турах. Мы потихоньку набираем баллы и движемся вперед.

Что можете сказать о прогрессе Егора Твердохлеба и его голевой серии?

Я его поздравил, очень рад и горжусь им. За последние четыре матча он забил шесть голов. Это говорит о том, что он сейчас находится в очень хорошей спортивной форме. Хочу пожелать ему, чтобы он на этом не останавливался и продолжал в том же духе, достигал еще лучших результатов.

Если вспоминать прошлый сезон, то вам удалось обойти такие амбициозные проекты, как "Днепр-1" и "Полесье". Какой секрет успеха?

Здесь нет никаких секретов. У нас просто была цель, к которой мы все вместе двигались. Но когда мы завоевали бронзовые медали, то я сказал сразу, что выиграть не так сложно, как потом отстоять это место. Тренерский штаб это прекрасно понимает, думаю, что и игроки тоже, будет нелегко. Но пока что прошел только первый круг, впереди много работы. Посмотрим, как мы подготовимся, очень хотелось бы усилиться. Думаю, что все будет хорошо.

Что касается усиления, уже решено какие именно позиции в нем нуждаются?

Я, как и любой другой тренер, был бы доволен, если бы усилили все позиции. Но в приоритете, я думаю, атакующая линия. Защита также, если говорить откровенно, то вы же видите, кто у нас играет на позиции центральных защитников сегодня. Но опять же, хорошо, что ребята вообще играют, хоть и не на своих позициях и приносят хорошие результаты команде. Усиливаться в любом случае нужно, это не будет лишним.

Анонсирован приезд новых легионеров в "Кривбасс" с африканского направления. Насколько вам комфортно работать с ними? Насколько трудно уговаривать их приезжать в прифронтовой город?

Я такой человек, что отношусь ко всем своим футболистам одинаково: хоть африканцы, хоть европейцы. Самое главное, чтобы ребята выполняли поставленные перед ними задачи, был порядок с дисциплиной и тренировками. Но по моему мнению, нужна какая-то грань, важно не переборщить с иностранцами. Надо, чтобы играли свои ребята, украинцы, а еще лучше, если будут играть собственные воспитанники. Но я благодарен ребятам-легионерам, которые у нас есть, которые играют и выкладываются на полную.

Вы вышли на второе место по количеству матчей в "Кривбассе", обойдя Юрия Максимова. Что это для вас значит? Какое место в вашей жизни занимает криворожский клуб?

Я особо не считаю сколько я там проработал. "Кривбасс" останется в моем сердце навсегда. Классно, что в это нелегкое время, я работаю в "Кривбассе" уже третий год и получаю удовольствие от своей работы. До этого работал в Заре восемь лет и запорожском "Металлурге". Период в "Кривбассе" делает особенным еще то, что мы смогли занять призовое третье место в прошлом сезоне, поэтому все хорошо.

Денис Кузык недавно получил первый вызов в национальную сборную U-21, что можете сказать об этом парне и его потенциале?

Это парень с очень большим потенциалом, который пока до конца не раскрылся. Считаю, что со временем он будет играть только лучше и в будущем станет игроком сборной Украины.