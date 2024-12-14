Олег Дулуб: Команда – это неповторимый и уникальный живой организм, поэтому терки возникают всегда

Бывший тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб подробно рассказал о своем периоде в черкасском клубе.

Увиденное в "ЛНЗ" совпало с вашими ожиданиями, было ли лучше, хуже?

В принципе ничего меня не удивило. Всегда придерживаюсь пословицы: "Если хочешь выиграть в казино, надо уметь считать карты". Прежде чем прийти в клуб, всегда оцениваю ситуацию, анализирую данные Wyscout, Transfermarkt, других источников, поэтому имел представление о команде. Скажу больше, такой команды, как "ЛНЗ", по подбору игроков у меня еще не было.

Когда приходишь в команду, основная задача - создать рабочую атмосферу, чтобы люди доверяли друг другу. На первых сборах я сказал игрокам: "Краеугольный камень наших отношений - это уважение. Мы, тренеры, уважаем вас, как личностей, но и вы должны уважать наши решения". Одно из решений создания позитивной атмосферы в раздевалке - небольшие подарки на день рождения и символический "коридор" на футбольном поле.

Говоря, что такой команды, как "ЛНЗ", у вас не было, что вы имеете в виду?

Прежде всего, это комплектация. В ЛНЗ на тот момент было очень много возрастных футболистов 30+, более 50%. Мы были на первом месте в Украине по среднему возрасту игроков - 27.7 лет. Понятно, что при работе с этими футболистами нужно было применять новые методики подготовки.

Как оцените кадровый потенциал "ЛНЗ", который был в самом начале?

Он был очень несбалансированным. Для формирования команды имели очень малые сроки после переходных матчей. За этот срок "ЛНЗ" удалось укомплектоваться. Но, повторюсь, налицо был перекос в сторону возрастных футболистов. Об этом во время нашего первого разговора сказал руководителям. Не было ни одного легионера.

Как игроки "ЛНЗ" реагировали на ваши требования?

Команда - это неповторимый и уникальный живой организм, поэтому терки возникают всегда. Кого-то приходится отправлять на скамейку, кого-то "не замечаешь". Конечно, некоторые игроки обижались, что не играли. Приходилось проводить индивидуальные беседы. Это рабочий процесс. И хорошо, когда в этот процесс не вмешиваются посторонние.

Большую поддержку мне оказывали мои помощники - Юрий Владимирович Дудник и Андрей Александрович Дикань, чуть позже в Черкассы доехал Александр Анатольевич Грановский. Все ключевые решения мы принимали совместно. Параллельно вокруг команды мы формировали еще одну команду - это администраторы, медицинский и тренерский штабы. Основная их цель - создание здоровой рабочей обстановки в команде и "обслуживание" игроков.

Именно эта никому невидимая и скоординированная работа стала залогом конечного результата. Пользуясь случаем, хочу отдельно поблагодарить каждого из них. Это достаточно большой коллектив специалистов, каждый из которых привнес свою лепту для достижения положительного результата, который оказался значительно лучше того, на который изначально рассчитывали.

Корректировалась ли поставленная руководством цель по ходу сезона?

Хорошо, что вы задали этот вопрос. На первом совместном совещании Дмитрий Викторович Кравченко повторил простую и четкую задачу, которую перед нами ставил Виктор Дмитриевич - сохранить прописку в УПЛ. На втором, более расширенном совещании, цель была еще раз повторена. Нам сказали, что успехом будут считать, даже если цель будет достигнута через переходные матчи.

Дмитрий Викторович меня спросил, как я вижу эту ситуацию. Я ответил, что для того, чтобы чувствовать себя комфортно, нам необходимо до зимы набрать 20 очков. На момент совещания у команды после восьми туров было семь баллов. Мы же приняли "ЛНЗ" после шести туров с тремя очками.

Также на этом совещании нас известили, что руководство приняло решение о большой перестройке команды. При обсуждении я высказал мнение, что приглашение большого количества новичков, особенно легионеров, может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке. Между игроками могут возникнуть трения и противоречия.

На первом этапе большую помощь в объединении раздевалки сыграл Сергей Рыбалка. Он, хоть и травмированным, но присутствовал на всех наших командных мероприятиях по тимбилдингу: боулинге, пейнтболе. Сергей даже на костылях приходил. Я видел, что по своей харизме и потенциалу - это прирожденный лидер, и вокруг него консолидируются игроки.