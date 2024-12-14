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Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Олександрія
"Александрия" набрала лишь одно очко в двух последних матчах УПЛ, сыграв вничью и проиграв "Динамо". Команда Руслана Ротаня стремится завершить 2024 год на позитивной ноте, и в этом контексте черкасский "ЛНЗ", который уволил Андреса Карраско после четырех поражений подряд, – удобный соперник.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 17-й тур
14 декабря 2024 года. Александрия, "Ника"
"Александрия" 13:00 "ЛНЗ"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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