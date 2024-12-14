Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" набрала лишь одно очко в двух последних матчах УПЛ, сыграв вничью и проиграв "Динамо". Команда Руслана Ротаня стремится завершить 2024 год на позитивной ноте, и в этом контексте черкасский "ЛНЗ", который уволил Андреса Карраско после четырех поражений подряд, – удобный соперник.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря 2024 года. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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