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Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Александрия – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Олександрія

UA-Футбол
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"Александрия" набрала лишь одно очко в двух последних матчах УПЛ, сыграв вничью и проиграв "Динамо". Команда Руслана Ротаня стремится завершить 2024 год на позитивной ноте, и в этом контексте черкасский "ЛНЗ", который уволил Андреса Карраско после четырех поражений подряд, – удобный соперник.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря 2024 года. Александрия, "Ника"

"Александрия" 13:00 "ЛНЗ"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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