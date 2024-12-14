Кривбасс - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Осенняя часть сезона в УПЛ завершается 17-м туром, в одном из самых интересных матчей которого "Кривбасс" примет "Карпаты". Обе команды сейчас на ходу, у обеих есть амбиции, поэтому поединок ожидается с серьезным интересом. Главное, чтобы все было нормально в Кривом Роге, где неделю назад из-за " тревог" "Ингулец" и "Заря" свой матч не доиграли.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря 2024 года. Кривой Рог, "Гирнык"

"Кривбасс" 15:30 "Карпаты"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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