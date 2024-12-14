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Кривбасс - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс - Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Осенняя часть сезона в УПЛ завершается 17-м туром, в одном из самых интересных матчей которого "Кривбасс" примет "Карпаты". Обе команды сейчас на ходу, у обеих есть амбиции, поэтому поединок ожидается с серьезным интересом. Главное, чтобы все было нормально в Кривом Роге, где неделю назад из-за " тревог" "Ингулец" и "Заря" свой матч не доиграли.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря 2024 года. Кривой Рог, "Гирнык"

"Кривбасс" 15:30 "Карпаты"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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