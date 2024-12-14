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Заря - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Осенне-зимняя часть родной УПЛ приближается к своему финишу. Вот и "Заря" и "Черноморец" проведут свой последний поединок перед новогодним отпуском. Очки необходимы обоим: луганчанам - чтобы закрепиться в середине таблицы, "морякам" - чтобы вылезти из зоны "стыков".
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 17-й тур
14 декабря 2024 года. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"
"Заря" 18:00 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
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