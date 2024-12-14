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Заря - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Заря – Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 14.12.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Заря - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

UA-Футбол
Новина українською

Осенне-зимняя часть родной УПЛ приближается к своему финишу. Вот и "Заря" и "Черноморец" проведут свой последний поединок перед новогодним отпуском. Очки необходимы обоим: луганчанам - чтобы закрепиться в середине таблицы, "морякам" - чтобы вылезти из зоны "стыков".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

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Украинская Премьер-лига, 17-й тур

14 декабря 2024 года. Киев, "Динамо им. В. Лобановского"

"Заря" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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