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Виталий Первак: Играть на заснеженных полях — это не футбол

Премьер-лига

Поделился комментариями об игре против Ворсклы

Виталий Первак: Играть на заснеженных полях — это не футбол

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Вчера, в рамках 17-го тура УПЛ "Ворскла" сыграла против "Левого берега". Матч завершился победой гостей 0:1.

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Главный тренер "Левого берега" Виталий Первак рассказал о том, что на самом деле помогло команде победить:

"В сложных условиях погоды важную роль играли бойцовские качества, кто перетерпит трудности. На замерзшем газоне сложно было действовать комбинационно, поэтому обе команды старались минимизировать потери мяча, чтобы не привозить себе голевые моменты. Вот почему никто не рисковал, была равная борьба и все мог решить один точный удар.

В конце концов, так и произошло. В решающий момент в нужном месте оказался наш легионер Сидней, который, кстати, забил во втором поединке подряд. Эта победа позволила нам покинуть зону вылета и, возможно, немного неуместно, что надо уходить на каникулы. С другой стороны, играть на заснеженных полях — это не футбол.

С 14 декабря команда с хорошим настроением уходит в отпуск, снова к тренировочному процессу приступим 14 января. Новички обязательно будут."

Напомним, сейчас "Левый Берег" занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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