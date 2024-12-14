Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ман Сити, который погрузился в кризис после травмы Родри". Дулуб – о том, кто заменит Степаненко в Шахтере
Относительно Ивана Калюжного к Шахтеру
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Экс главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб поделился своим мнением о том, сможет ли полузащитник клуба "Александрия" и сборной Украины Иван Калюжный стать заменой Тарасу Степаненко в "Шахтере".
"Степаненко дает "Шахтеру" стабильность во время игры в обороне. Наличие таких футболистов позволяет сиять бразильцам.
Степаненко – это Степаненко, а Калюжный – это Калюжный. Опорный полузащитник оборонного плана – ключевая позиция в системе 4–3–3. Это можно увидеть на примере Ман Сити, погрузившегося в кризис после травмы Родри. Такая же история была с "Барселоной", когда не играл Бускетс.
Трудно сказать, сыграет ли Калюжный в "Шахтере". Но своим отношением, поведением и игрой он точно заслужил попробовать свои силы в более сильной команде. Как будет дальше – это уже его история. Кто мог подумать, что Калюжный станет чуть ли не национальным героем - "нашим Ваней". Он использовал свой шанс", — сказал Дулуб.
Напомним, что Калюжный выступал под руководством Дулуба в "ЛНЗ" в первой части сезона 2023/24, 26-летний полузащитник выступает в "Александрии". Отметим, что контракт игрока с "Александрией" истекает 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем
- Бущан отразил юбилейный пенальти Динамо на международной арене
- Цыганык – о поражении Динамо: Выглядим, как непрофессионалы. Они отыграют против Вереса, разъедутся и забудут об этом всем
- Динамо ведет переговоры с двумя легионерами. Известно, какие позиции хотят усилить киевляне
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1