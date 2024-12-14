"Ман Сити, который погрузился в кризис после травмы Родри". Дулуб – о том, кто заменит Степаненко в Шахтере

Экс главный тренер "ЛНЗ" Олег Дулуб поделился своим мнением о том, сможет ли полузащитник клуба "Александрия" и сборной Украины Иван Калюжный стать заменой Тарасу Степаненко в "Шахтере".

"Степаненко дает "Шахтеру" стабильность во время игры в обороне. Наличие таких футболистов позволяет сиять бразильцам.

Степаненко – это Степаненко, а Калюжный – это Калюжный. Опорный полузащитник оборонного плана – ключевая позиция в системе 4–3–3. Это можно увидеть на примере Ман Сити, погрузившегося в кризис после травмы Родри. Такая же история была с "Барселоной", когда не играл Бускетс.

Трудно сказать, сыграет ли Калюжный в "Шахтере". Но своим отношением, поведением и игрой он точно заслужил попробовать свои силы в более сильной команде. Как будет дальше – это уже его история. Кто мог подумать, что Калюжный станет чуть ли не национальным героем - "нашим Ваней". Он использовал свой шанс", — сказал Дулуб.