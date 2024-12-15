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Динамо - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Динамо - Верес : Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В Киеве сыграют последний матч в УПЛ в 2024 году. "Динамо" в игре 17-го тура УПЛ будет принимать "Верес". Смогут ли подопечные Шандрука огорчить лидера?

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"Динамо" в прошлом туре разгромило "Александрию" и стало единоличным лидером. "Верес" в прошлом туре опозорился во Львове - 0:5 проиграли "Карпатам".

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Матч состоится в понедельник, 16 декабря. Начало – в 13:00. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports. Также матч будет доступен на телеканале 2+2.

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Трансляция матча Динамо - Верес
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Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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