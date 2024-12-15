Динамо - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Киеве сыграют последний матч в УПЛ в 2024 году. "Динамо" в игре 17-го тура УПЛ будет принимать "Верес". Смогут ли подопечные Шандрука огорчить лидера?

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Динамо" в прошлом туре разгромило "Александрию" и стало единоличным лидером. "Верес" в прошлом туре опозорился во Львове - 0:5 проиграли "Карпатам".

Матч состоится в понедельник, 16 декабря. Начало – в 13:00. Прямую трансляцию можно будет просмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports. Также матч будет доступен на телеканале 2+2.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо - Верес Смотреть трансляцию