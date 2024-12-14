Ворскла начинает кадровую чистку. Максимов не рассчитывает на семерых игроков

Вчера полтавская "Ворскла" уступила "Левому берегу" со счетом 1:0. До этого команда Юрия Максимова проиграла "Шахтеру" 3:1 и "Ингульцу" 0:3.

После неутешительных результатов тренерский штаб Юрия Максимова определил список игроков, на которых не будут рассчитывать во втором круге чемпионата. А именно: Демир Шкриель, Николай Ковталюк, Артем Кулаковский, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Станислав Прус, Дмитрий Черныш.

Напомним, что "Ворскла" набрала 16 баллов, и они занимают 11-е место в турнирной таблице.