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ЛНЗ сменивший тренера встречается с одним из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Александрия - ЛНЗ
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени
Фото: Олександрія
"ЛНЗ", который не набирал баллов в последних четырех матчах и сменивший тренера встретится с одним из лидеров Украинской Премьер-Лиги "Александрией".
Стартовые составы на матч:
"Александрия": Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный - Безерра, Ковалец, Мишнев, Козак - Филиппов
Запасные: Долгий, Костышин, Кулаков, Логнинов, Плакса, Ващенко, Беляев, Скорко, Копына, Шостак, Погорелый, Шевченко
"ЛНЗ": Пеньков - Кавлиенко, Муравский, Дайко, Путря - Ноникашвили, Ящари - Авагимян - Эйвел, Момо, Пасич
Запасные: Кучеренко, Ангелов, Салиху, Топалов, Бар, Бойко, Наумец, Олейник, Хамко, Нивинский, Молло, Халайла
Это четвертая встреча между командами в УПЛ.
Проигрышная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в Чемпионате 4 игры.
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.
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