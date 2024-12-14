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ЛНЗ сменивший тренера встречается с одним из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Александрия - ЛНЗ

Премьер-лига

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени

ЛНЗ сменивший тренера встречается с одним из лидеров турнирной таблицы. Стартовые составы на матч Александрия - ЛНЗ

Фото: Олександрія

Новина українською

"ЛНЗ", который не набирал баллов в последних четырех матчах и сменивший тренера встретится с одним из лидеров Украинской Премьер-Лиги "Александрией".

Стартовые составы на матч:

"Александрия": Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный - Безерра, Ковалец, Мишнев, Козак - Филиппов

Запасные: Долгий, Костышин, Кулаков, Логнинов, Плакса, Ващенко, Беляев, Скорко, Копына, Шостак, Погорелый, Шевченко

"ЛНЗ": Пеньков - Кавлиенко, Муравский, Дайко, Путря - Ноникашвили, Ящари - Авагимян - Эйвел, Момо, Пасич

Запасные: Кучеренко, Ангелов, Салиху, Топалов, Бар, Бойко, Наумец, Олейник, Хамко, Нивинский, Молло, Халайла

Это четвертая встреча между командами в УПЛ.

Проигрышная клубная рекордная серия ЛНЗ продолжается в Чемпионате 4 игры.

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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