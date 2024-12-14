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Матч Александрии и ЛНЗ прерван. В области объявлена воздушная тревога
Ещё даже не доиграли первый тайм
Фото - скріншот УПЛ ТБ
Матч "Александрии" и "ЛНЗ" прерван из-за воздушной тревоги.
Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистики с востока в областях, в которых объявлена тревога.
К моменту прерывания матча команды голов не забивали.
Матч начался в 13:00 по киевскому времени.
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