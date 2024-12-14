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Отбой тревоги в Кировоградской области. Матч Александрии и ЛНЗ восстановится в ближайшее время
Матч прервался первый тайм
Фото: ФК Олександрія
Матч "Александрии" и "ЛНЗ" восстановится в 14:10. Объявлен отбой тревоги в Кировоградской области.
К моменту прерывания матча команды голов не забивали.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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