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Отбой тревоги в Кировоградской области. Матч Александрии и ЛНЗ восстановится в ближайшее время

Премьер-лига

Матч прервался первый тайм

Отбой тревоги в Кировоградской области. Матч Александрии и ЛНЗ восстановится в ближайшее время

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Матч "Александрии" и "ЛНЗ" восстановится в 14:10. Объявлен отбой тревоги в Кировоградской области.

Отбой тревоги в Кировоградской области. Матч Александрии и ЛНЗ восстановится в ближайшее время - изображение 1

К моменту прерывания матча команды голов не забивали.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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