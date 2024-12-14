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Четвёртое место сыграет против шестого. Стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты

Премьер-лига
Обновлено

Матч запланирован на 15:30

Четвёртое место сыграет против шестого. Стартовые составы на матч Кривбасс – Карпаты

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В Кривом Роге встретятся "Кривбасс" и "Карпаты".

Юрий Вернидуб и Владислав Лупашко объявили стартовые составы на матч.

"Кривбасс": Маханьков - Понедельник, Романчук, Драмбаев, Дибанго - Илич, Кузык, Твердохлеб, Вакулко, Микитишин - Соса.

Запасные: Клищук, Хома, Конате, Бизимана, Бандейра, Аморозо, Задерака, Ндомбази, Лунев, Хомченовский, Шевченко, Каменский.

"Карпаты": Кемкин - Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Полегенько - Альварес - Бруниньо, Чачуа - Заветти Толедо, Игорь Невес, Очеретько.

Запасные: Кинарейкин, Адамюк, Подлепенец, Тлумак, Рябов, Клименко, Векляк, Костенко, Шах, Домчак, Сакив.

Команды встречаются в Украинской Премьер-Лиге второй раз. На поле "Кривбасса" "Карпаты" ещё не играли.

До матча "Кривбасс" занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ с 28-ю баллами и игрой в запасе. "Карпаты" - шестые с 24-ю баллами.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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