Хозяева вырываются вперед. Александрия – ЛНЗ 1:0. Видео

Сейчас проходит матч 17-го тура УПЛ "Александрия" - "ЛНЗ". Матч начался в 13:00, но из-за воздушной тревоги на 30-й минуте игры он был прекращен, однако ненадолго — в 14:10 игроки продолжили игру.

На 45+2-й минуте игры Филиппов забил гол. Александр Филиппов добил в сетку отскок от защитника, блокировавшего дальний удар Мишнева в зоне перед штрафным.

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