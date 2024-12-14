Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хозяева вырываются вперед. Александрия – ЛНЗ 1:0. Видео
Неожиданный старт после паузы из-за воздушной тревоги
Фото: ФК Олександрія
Сейчас проходит матч 17-го тура УПЛ "Александрия" - "ЛНЗ". Матч начался в 13:00, но из-за воздушной тревоги на 30-й минуте игры он был прекращен, однако ненадолго — в 14:10 игроки продолжили игру.
На 45+2-й минуте игры Филиппов забил гол. Александр Филиппов добил в сетку отскок от защитника, блокировавшего дальний удар Мишнева в зоне перед штрафным.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко
- Вацко обратил внимание на двойные стандарты судей в матчах с Черноморцем
- Цыганык – о поражении Динамо: Выглядим, как непрофессионалы. Они отыграют против Вереса, разъедутся и забудут об этом всем
- Левый Берег обходит Черноморец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000