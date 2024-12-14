Реванш Вернидуба и странности судейства Панчишина. 17 тур УПЛ. Кривбасс - Карпаты 2:0

Итак, 17-й, завершающий осенний тур нынешнего сезона УПЛ, и матч, в котором "Кривбасс" в Кривом Роге принимал "Карпаты".

Поединок топовый и ожидаемый не только из-за положения команд в турнирной таблице, но и из-за скандала, который разгорелся в матче первого круга во Львове. Тогда "Карпаты" довольно неожиданно выиграли со счетом 3:0, но запомнился матч не только этим. После празднования одного из голов со стороны хозяев в адрес гостей неслись нелицеприятные выкрики, гости пытались отвечать, а после свистка Вернидуб не пожал руку Лупашко. Хозяева же апеллировали на провокации со стороны гостей, которые якобы были на протяжении всего матча.

В общем, страсти кипели и бурлили, и поэтому сегодняшний матч ожидался с двойным интересом. Как бы не говорили тренеры, что это обычный поединок чемпионата, все ждали чего-либо эдакого, а не просто футбола.

Вернидуб по сравнению с последними матчами несколько перетрусил линию обороны – в запас сел Бандейра, Понедельник играл справа, а пару центрбеков составили Романчук – Драмбаев. Также сел на лавку молодой Шевченко, вместо которого вышел Вакулко, которому и перешла капитанская повязка.

У "Карпат" также были перестановки, но они больше касались линии атаки: появились Альварес, Занетти и Очеретько, которых в прошлом матче с "Вересом" не было в старте.

Матч начался с получасовой задержкой из-за тревоги. Сами команды также начали поединок аккуратно и осторожно, прощупывая соперника и не рискуя.

Моментов долгое время не было, почти фактически полтайма соперники бились-боролись, преимущественно в центре поля. Активизация произошла на 25-й минуте, когда Бруниньо с флангу проскользнул по лицевой, прострелил, но Очеретько и Игорь Невес не разобрались и помешали друг другу нормально пробить.

Ну а затем Панчишин дал пенальти в пользу хозяев. Сосу вывели один на один, тот протолкнул мяч под вратарем, но явно не успевал и казалось что сам перетянулся через Кемкина, который уже стелился по земле. Панчишин дал пенальти, судья ВАР решение подтвердил, и Илич спокойно с "точки" открыл счет в матче.

После забитого гола игра повеселела – "Карпаты" активизировались, стали чаще атаковать, но и открывать зоны. У обеих ворот стали появляться подходы и даже намеки на моменты, но забить к перерыву еще хоть один гол никто не сумел.

Второй тайм "Кривбасс" провел откровенно лучше. Или дело в физике, или просто команде Вернидуба было удобнее играть по такому счету. Криворожцы перекусили игру в центре поля и ничего не давали создать гостям, время от времени огрызаясь своими атаками.

В итоге, хозяева забили свой второй гол – Твердохлеб после быстрой фланговой атаки замкнул на дальней мягкий навес Илича с фланга.

Игра была сделана, и остаток матча команды доигрывали, но были еще два эпизода, о которых нужно упомянуть.

"Кривбасс" чуть не забил третий, но левша Илич после прострела с фланга бил с правой и просто не попал с убойной позиции.

Ну и уже в компенсированное время Рябов под углом выходил один на один с вратарем, зацепился за Маханькова, но судья пенальти не дал. Странно, потому что за такой же эпизод "Кривбасс" в первом тайме пенальти пробивал.

В целом же, закономерная победа "Кривбасса". Впечатление подпортил только арбитр Панчишин, который совершенно идентичные эпизоды, причем голевые, решил трактовать в разные стороны.

17-й тур УПЛ, сезон 2024/25

14 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Дмитрий Панчишин

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Карпаты" (Львов) 2:0

Голы: Илич (27, пен.), Твердохлеб (69)

Предупреждения: Вакулко - Невес, Мирошниченко

"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Дибанго, Илич (Шевченко, 90), Кузык (Каменский, 89), Твердохлеб (Аморозо, 89), Вакулко (Бизимана, 62), Соса, Микитишин (Задерака, 78)

"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко (Рябов, 85), Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо (Шах, 79), Чачуа (Адамюк, 85), Занетти, Очеретько, Игорь Невес (Костенко, 65)