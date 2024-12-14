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Реванш Вернидуба и странности судейства Панчишина. 17 тур УПЛ. Кривбасс - Карпаты 2:0

Премьер-лига
Обновлено

Криворожцы взяли реванш за поражение в первом круге

Реванш Вернидуба и странности судейства Панчишина. 17 тур УПЛ. Кривбасс - Карпаты 2:0

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, 17-й, завершающий осенний тур нынешнего сезона УПЛ, и матч, в котором "Кривбасс" в Кривом Роге принимал "Карпаты".

Поединок топовый и ожидаемый не только из-за положения команд в турнирной таблице, но и из-за скандала, который разгорелся в матче первого круга во Львове. Тогда "Карпаты" довольно неожиданно выиграли со счетом 3:0, но запомнился матч не только этим. После празднования одного из голов со стороны хозяев в адрес гостей неслись нелицеприятные выкрики, гости пытались отвечать, а после свистка Вернидуб не пожал руку Лупашко. Хозяева же апеллировали на провокации со стороны гостей, которые якобы были на протяжении всего матча.

В общем, страсти кипели и бурлили, и поэтому сегодняшний матч ожидался с двойным интересом. Как бы не говорили тренеры, что это обычный поединок чемпионата, все ждали чего-либо эдакого, а не просто футбола.

Вернидуб по сравнению с последними матчами несколько перетрусил линию обороны – в запас сел Бандейра, Понедельник играл справа, а пару центрбеков составили Романчук – Драмбаев. Также сел на лавку молодой Шевченко, вместо которого вышел Вакулко, которому и перешла капитанская повязка.

У "Карпат" также были перестановки, но они больше касались линии атаки: появились Альварес, Занетти и Очеретько, которых в прошлом матче с "Вересом" не было в старте.

Матч начался с получасовой задержкой из-за тревоги. Сами команды также начали поединок аккуратно и осторожно, прощупывая соперника и не рискуя.

Моментов долгое время не было, почти фактически полтайма соперники бились-боролись, преимущественно в центре поля. Активизация произошла на 25-й минуте, когда Бруниньо с флангу проскользнул по лицевой, прострелил, но Очеретько и Игорь Невес не разобрались и помешали друг другу нормально пробить.

Ну а затем Панчишин дал пенальти в пользу хозяев. Сосу вывели один на один, тот протолкнул мяч под вратарем, но явно не успевал и казалось что сам перетянулся через Кемкина, который уже стелился по земле. Панчишин дал пенальти, судья ВАР решение подтвердил, и Илич спокойно с "точки" открыл счет в матче.

После забитого гола игра повеселела – "Карпаты" активизировались, стали чаще атаковать, но и открывать зоны. У обеих ворот стали появляться подходы и даже намеки на моменты, но забить к перерыву еще хоть один гол никто не сумел.

Второй тайм "Кривбасс" провел откровенно лучше. Или дело в физике, или просто команде Вернидуба было удобнее играть по такому счету. Криворожцы перекусили игру в центре поля и ничего не давали создать гостям, время от времени огрызаясь своими атаками.

В итоге, хозяева забили свой второй гол – Твердохлеб после быстрой фланговой атаки замкнул на дальней мягкий навес Илича с фланга.

Игра была сделана, и остаток матча команды доигрывали, но были еще два эпизода, о которых нужно упомянуть.

"Кривбасс" чуть не забил третий, но левша Илич после прострела с фланга бил с правой и просто не попал с убойной позиции.

Ну и уже в компенсированное время Рябов под углом выходил один на один с вратарем, зацепился за Маханькова, но судья пенальти не дал. Странно, потому что за такой же эпизод "Кривбасс" в первом тайме пенальти пробивал.

В целом же, закономерная победа "Кривбасса". Впечатление подпортил только арбитр Панчишин, который совершенно идентичные эпизоды, причем голевые, решил трактовать в разные стороны.

17-й тур УПЛ, сезон 2024/25

14 декабря, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Дмитрий Панчишин

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Карпаты" (Львов) 2:0

Голы: Илич (27, пен.), Твердохлеб (69)

Предупреждения: Вакулко - Невес, Мирошниченко

"Кривбасс": Маханьков, Понедельник, Романчук, Драмбаев, Дибанго, Илич (Шевченко, 90), Кузык (Каменский, 89), Твердохлеб (Аморозо, 89), Вакулко (Бизимана, 62), Соса, Микитишин (Задерака, 78)

"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко (Рябов, 85), Жан Педросо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо (Шах, 79), Чачуа (Адамюк, 85), Занетти, Очеретько, Игорь Невес (Костенко, 65)

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Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов)
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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:51
А я не видел, пожал ли Вернидуб после игры руку Козлевичу... тьфу ты...Лупашке или нет?
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Комментарии 33
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:51
А я не видел, пожал ли Вернидуб после игры руку Козлевичу... тьфу ты...Лупашке или нет?
Ответить
0
0
наварін (Київ)
14.12.2024 в 18:16
Як по мені то реванш був би коли не менше 4-0. А так виграш Кривбаса і не більше. До слова, Карпати теж були не хлопчиками для биття. Моменти створювали, реалізовуй і були б інші коментарі. Хотілося б побажати керівництву Кривбаса, у вивадку таких напівтрансяцій, компенсовувати репортажі на Кривбас ТБ. Бо слухати студію не завжди хочется.
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2
4
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:34
Да, какая разница с каким счётом, победа есть победа. Реванш состоялся. Сатисфакция за оскорбление криворожского клуба во Львове состоялась тоже! Сосать Карпаты, сосать! Меньше губами будете шлёпать.
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0
2
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
14.12.2024 в 18:41
СОСАТИ ЩЕ КРИВБАС БУДЕ І НЕ РАЗ. СЛАВА КАРПАТАМ!!!
 
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:10
Кто Карпатам виноват, шо они свои убойные моменты в 1 тайме не реализовали, аж три штуки? Судья наверное...
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5
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Babulyak (Прилуки)
14.12.2024 в 18:07
Кривбас з перемогою молодці хлопці! Ну а КаЛпати шлак як і завжди.
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5
Sandra777 (Львів)
14.12.2024 в 18:08
Ти себе бачив шлак ?
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4
1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
14.12.2024 в 18:42
шлак це ти...
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0
0
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:06
Отомстили, сс.ука, отомстили, блъ! Да здравствует Кривбасс! Кривбасс понад усе! Кривбасс - это СИЛА! Кривбасс - это МЫ! Кривбасс - это лучшие люди СТРАНЫ!
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2
7
Sandra777 (Львів)
14.12.2024 в 18:09
котлету по-київськи занести і любий може виграти
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5
2
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
14.12.2024 в 18:43
кривбас - це малороси руцкаізічниє...
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0
0
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:44
И шо?
 
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наварін (Київ)
14.12.2024 в 18:50
Ну і що? На фронті криворіжських малоросів не менше ніж україномовних галичан. І захищають Україну вони відчайдушно.Можливо з Варшави видится іначе.
 
0
0
Sandra777 (Львів)
14.12.2024 в 18:04
Якщо в кожні грі ставлять пенальті чого не бути на 4 місці
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4
2
tolina-ystas (Краматорск)
14.12.2024 в 18:02
Реванш состоялся не без помощи судьи.Два совершенно одинаковых эпизода,причём на одном месте для Кривбасса пенальти,для Карпат нет пенальти.Игра была не грубая но даже при такой игре предпочтения орбитра были очевидны.Комментатор матча так же вел себя не профессионально побаливая за Кривбасс. Впрочем для нашей УПЛ такие мелочи никто не замечает.
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5
2
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:23
Ну да, ну да... львовянин Вацко болел за Кривбасс, угу.
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1
3
oda1979 (Запорожье)
14.12.2024 в 18:26
Чучело, угомонись
 
1
1
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:28
та иди броди, чухан
 
0
2
Sandra777 (Львів)
14.12.2024 в 18:30
Присохне
 
2
1
oda1979 (Запорожье)
14.12.2024 в 17:59
Каток Кривбасса сносит все на своем пути. Дырка и копанка, готовьтесь!
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2
8
fanatSD (донецк)
14.12.2024 в 18:20
готовься ты.фуфло своё помой.у динамо кривбасс уже один раз отсосал,отсосёт и второй.и у шахтёра тоже.перевернётся каток в кювет
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5
1
Sandra777 (Львів)
14.12.2024 в 17:57
Ше потім з крибаса будуть п#діти що вони з суддями не працюють?
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5
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:27
А Вернидуб напередодні ж говорил, шо лично у него к судейству в УПЛ никаких претензий нет, он всем доволен.
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1
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 17:56
Сосать Карпаты, сосать!
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0
7
Sandra777 (Львів)
14.12.2024 в 17:57
Ураїнською пиши чучело .
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:00
Привет Сандра! Ну, как там твои соски, ще тремтять чи ні?
 
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:16
чучело? а може опудало? Витёк, ты снова гонишь?
 
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2
Sandra777 (Львів)
14.12.2024 в 18:06
Нах#уй ходив вже сьогодні ?
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3
1
fanatSD (донецк)
14.12.2024 в 18:17
у кривбасса всё впереди.у динамо уже отсосали
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3
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.12.2024 в 17:54
Судья-чудило, там ставлю 11, там не ставлю. Подтянул Кривбасс, Жажа, не кончи.
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7
1
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 17:58
Шо он там подтянул? Ну был бы счёт 2-1 ну и всё. Шла последняя дополнительная минута.
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6
shtrunc (Донецк-Хайфа)
14.12.2024 в 18:33
Если бы.... говорим о фактах.
 
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 18:40
хорошо, нет проблем судья чудило? - факт подтянул Кривбасс? - нет
 
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