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Не долго продолжался матч Александрия - ЛНЗ. В Кировоградской области снова объявлена воздушная тревога

Премьер-лига

Матч призупинено

Не долго продолжался матч Александрия - ЛНЗ. В Кировоградской области снова объявлена воздушная тревога

Повітряні Сили

Новина українською

Матч "Александрии" и "ЛНЗ" снова приостановлен из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.

На сколько приостановлен матч 17-го тура, пока неизвестно.

На момент прерывания матча "Александрия" вышла вперед - единственный гол забил Филиппов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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