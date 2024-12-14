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Не долго продолжался матч Александрия - ЛНЗ. В Кировоградской области снова объявлена воздушная тревога
Матч призупинено
Повітряні Сили
Матч "Александрии" и "ЛНЗ" снова приостановлен из-за воздушной тревоги в Кировоградской области.
На сколько приостановлен матч 17-го тура, пока неизвестно.
На момент прерывания матча "Александрия" вышла вперед - единственный гол забил Филиппов.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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