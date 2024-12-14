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Матч Кривбасс – Карпаты не начнётся вовремя

Премьер-лига

Матч по графику запланирован на 15:30

Матч Кривбасс – Карпаты не начнётся вовремя

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Матч "Кривбасс – Карпаты" не начнётся вовремя.

В большинстве областей, в т.ч и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщают об угрозе баллистики из Крыма.

Матч Кривбасс – Карпаты не начнётся вовремя - изображение 1

Матч по графику запланирован на 15:30.

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Источник:
Кривбасс
Опубликовал: Владислав Прийменко
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