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Матч Кривбасс – Карпаты не начнётся вовремя
Матч по графику запланирован на 15:30
Фото: ФК Кривбас
Матч "Кривбасс – Карпаты" не начнётся вовремя.
В большинстве областей, в т.ч и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщают об угрозе баллистики из Крыма.
Матч по графику запланирован на 15:30.
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Источник:Кривбасс
Опубликовал: Владислав Прийменко
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