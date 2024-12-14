Бразильский полузащитник Шахтера назвал проблемы, с которыми столкнулся, когда перешел играть в УПЛ

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес поделился с UOL Esporte о том, с какой проблемой сталкиваются легионеры донецкого клуба.

"Когда мы играем в Лиге чемпионов, будь то в Германии или любой другой стране, некоторые члены семьи приезжают на матчи, чтобы мы могли встретиться и соскучиться один за другим.

Мы общаемся в основном по мобильному телефону, никто не имеет семьи в Украине. Самая большая проблема – это тоска по дому. Ни один бразильский футболист не привык проводить столько времени вдали от своей семьи, детей, родителей, братьев и сестер.

Сегодня мы – одна семья. Если однажды кто-то не просыпается на тренировку или не очень хорошо себя чувствует, его партнер по команде идет к нему и пытается помочь. Мы помогаем друг другу", – сказал Гомес.