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Бразильский полузащитник Шахтера назвал проблемы, с которыми столкнулся, когда перешел играть в УПЛ

Премьер-лига

Но в целом доволен Шахтером

Бразильский полузащитник Шахтера назвал проблемы, с которыми столкнулся, когда перешел играть в УПЛ

shakhtar.com

Новина українською

Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлон Гомес поделился с UOL Esporte о том, с какой проблемой сталкиваются легионеры донецкого клуба.

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"Когда мы играем в Лиге чемпионов, будь то в Германии или любой другой стране, некоторые члены семьи приезжают на матчи, чтобы мы могли встретиться и соскучиться один за другим.

Мы общаемся в основном по мобильному телефону, никто не имеет семьи в Украине. Самая большая проблема – это тоска по дому. Ни один бразильский футболист не привык проводить столько времени вдали от своей семьи, детей, родителей, братьев и сестер.

Сегодня мы – одна семья. Если однажды кто-то не просыпается на тренировку или не очень хорошо себя чувствует, его партнер по команде идет к нему и пытается помочь. Мы помогаем друг другу", – сказал Гомес.

Напомним, что бразилец перешел в "Шахтер" в январе этого года за 6 миллионов евро. За этот сезон Гомес отличился 3 голами в 11 матчах УПЛ.

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Шахтер (Донецк) Марлон Гомес
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Источник:
uol.com.br
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
14.12.2024 в 15:37
У него слишком много увлечений,поэтому дело до футбола не всегда доходит.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
14.12.2024 в 15:37
У него слишком много увлечений,поэтому дело до футбола не всегда доходит.
Ответить
0
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