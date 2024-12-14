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В Днепропетровской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. Назначено новое время матча Кривбасс – Карпаты
Матч начнётся в новое время
ФК Кривбас
В Днепропетровской области прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.
"Кривбасс" сообщил, что матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, по графику матч должен был начаться в 15:30 по киевскому времени.
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Источник:Кривбасс
Опубликовал: Владислав Прийменко
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