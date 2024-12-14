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Матч Александрия - ЛНЗ начался. Впереди 2 тайм

Премьер-лига

Отбой очередной воздушной тревоги

Матч Александрия - ЛНЗ начался. Впереди 2 тайм

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Матч в рамках 17-го тура УПЛ "Александрия" – "ЛНЗ" начался после отбоя воздушной тревоги в Кировоградской области.

Перед воздушной тревогой хозяева поля "Александрия" вышли вперед благодаря голу Филиппова на 45+2 минуте игры.

Следить за ходом матча можно в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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