Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Александрия - ЛНЗ начался. Впереди 2 тайм
Отбой очередной воздушной тревоги
Фото: ФК Олександрія
Матч в рамках 17-го тура УПЛ "Александрия" – "ЛНЗ" начался после отбоя воздушной тревоги в Кировоградской области.
Перед воздушной тревогой хозяева поля "Александрия" вышли вперед благодаря голу Филиппова на 45+2 минуте игры.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко
- Соперники Украины в отборе на ЧМ-2026, карта без Крыма от ФИФА, поражение Ворсклы. Главные новости за 13 декабря
- Цыганык – о поражении Динамо: Выглядим, как непрофессионалы. Они отыграют против Вереса, разъедутся и забудут об этом всем
- Президент Полесья анонсировал два зимних трансфера
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000