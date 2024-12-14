Геннадий Буткевич - о матче Полесье - Динамо: Я психанул

Во время матча 13-го тура УПЛ "Полесье" - "Динамо", который проходил 10 ноября, президент "Полесья" Геннадий Буткевич заблаговременно покинул стадион, точнее, владелец житомирского клуба покинул VIP-ложу после изъятия защитника "Полесья" Богдана Михайличенко по счету 0:2.

Геннадий Буткевич для канала "ПРОФУТБОЛ Digital" объяснил, почему решил покинуть стадион:

"Впервые и в последний раз так сделал. Да, я сорвался. По игре я был уверен, что когда было 2:0, будет все в порядке. Если вы помните первые 20 минут, вспоминаешь голы, которые забивали - необязательные. И я был уверен, что все будет хорошо. А когда было удаление, я, видимо, был не согласен с этим решением. Я психанул. Ехал и думал: "Что ты, глупость натворил". Я знал, что вы увидите и узнаете. И это меня не красит".