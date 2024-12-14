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Гол-красавец в честь Каплиенко. ЛНЗ сравнял счет в матче с Александрией

Премьер-лига
Обновлено

Яшари сравнивает счет

Гол-красавец в честь Каплиенко. ЛНЗ сравнял счет в матче с Александрией

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Продолжается матч "Александрия" – "ЛНЗ". Если в первом тайме голом отличились хозяева, то во втором забили гости.

Молло сбросил мяч перед штрафным под удар Яшари, за что получил удар по ягодицам, после чего партнер все же добил в ворота.

Следить за игрой 17-го тура>>>

Свой гол Яшари посвятил Каплиенко, который перед тем ушел с поля из-за потери сознания.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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