  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скорая выезжала на поле. Защитник ЛНЗ упал на газон во время матча с Александрией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скорая выезжала на поле. Защитник ЛНЗ упал на газон во время матча с Александрией

Премьер-лига

Контакта никакого не было

Скорая выезжала на поле. Защитник ЛНЗ упал на газон во время матча с Александрией

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Защитник "ЛНЗ" упал на газон во время матча с "Александрией".

Александр Каплиенко на 53-й минуте упал на газон КСК "Ника". Перед падением никакого контакта не было.

Футболиста окружили команды. На поле выехала машина скорой помощи.

ЛНЗ выпустил заявление по состоянию здоровья футболиста.

"С Каплиенко все хорошо в данный момент. Он потерял сознание посреди матча. Сейчас он поехал на обследование в больницу. Спасибо врачам, которые вовремя и квалифицированно оказали помощь!", - сообщили ЛНЗ.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
yellow-arrow
Заря – Черноморец. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура УПЛ
yellow-arrow
Бабич ищет выход из кризиса. Заря - Черноморец. Текстовая трансляция матча УПЛ
ФК Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости