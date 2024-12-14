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Скорая выезжала на поле. Защитник ЛНЗ упал на газон во время матча с Александрией
Контакта никакого не было
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник "ЛНЗ" упал на газон во время матча с "Александрией".
Александр Каплиенко на 53-й минуте упал на газон КСК "Ника". Перед падением никакого контакта не было.
Футболиста окружили команды. На поле выехала машина скорой помощи.
ЛНЗ выпустил заявление по состоянию здоровья футболиста.
"С Каплиенко все хорошо в данный момент. Он потерял сознание посреди матча. Сейчас он поехал на обследование в больницу. Спасибо врачам, которые вовремя и квалифицированно оказали помощь!", - сообщили ЛНЗ.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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