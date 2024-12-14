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УПЛ. Александрия - ЛНЗ 1:1. Слишком много событий как для одного матча
Команда Ротаня снова без победы
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
В матче были две воздушные тревоги, первый гол Филиппова с октября, потеря сознания Каплиенко, шансы ЛНЗ и гол Яшари. "Александрия" потеряла очки во втором матче подряд, "ЛНЗ" прервал серию из четырех поражений.
Украинская Премьер-лига 2024/25, семнадцатый тур. Александрия, «Ника»
"Александрия" – "ЛНЗ" 1:1
Голы: Филиппов 45+2 – Яшари 65
"Александрия": Ермаков - Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк - Калюжный (Ващенко 89) - Безерра, Ковалец (Кулаков 89), Мишнев (Шостак 74), Козак (Беляев 74) - Филиппов (Костышин 90+4)
"ЛНЗ": Пеньков - Каплиенко (Молло 60), Муравский, Дайко, Путря - Ноникашвили, Яшари - Эйнел, Авагимян (Олейник 60), Пасич - Момо (Халайла, 46)
Предупреждения: Калюжный 81 - Яшари 45+3
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